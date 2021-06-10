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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Diyarbakır’da damat pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Diyarbakır’da damat pompalı tüfekle dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı

Arşiv görüntüler

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

İlk Müdahale Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 


- Diyarbakır’da bir kişi boşanma aşamasındaki eşinin babasının evine gittiğini öğrenince yanına babasını ve amcasını da alarak Kayınbabasının evini pompalı tüfekle basarak dehşet yaşattı. Elinde iki pompalı tüfekle evin içerisine girerek rastgele ateş eden damat eşinin amcasını öldürdü, kayınbabasını da yaralayarak kaçtı. Olay, Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesin’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B isimli şahıs boşanma aşamasında olan eşi N.B.’nin babasının evine gittiğini öğrenince amcasını ve babasını da yanına alarak pompalı tüfeklerle evi bastı. Eve elinde iki adet pompalı tüfek bulunan gözü dönmüş damat M.B., evin içerisinde etrafa rast gele ateş açması sonucunda boşanma aşamasında olan eşinin amcası M.F.K’yi öldürdü, eşinin babası C.K.’yi de ağır yaralayarak amcası ve babasıyla birlikte olay yerinden kaçtı. Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede M.F.K’nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralı C.K. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, M.B ile yanında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen babası ve amcasının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlattı. (SI-
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