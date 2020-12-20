Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Diyarbakır’da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor

Diyarbakır’da 4 gündür etkili olan sis hayatı olumsuz etkiliyor

Gece etkili olan sisten görüntü

Uçak Seferleri 

-Gündüz etkili olan sisten görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis kent genelinde hem hava hem de kara trafiğini felç etti. Gece olduğu gibi gündüz de görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Diyarbakır’da, bazı uçak seferleri iptal oldu, bazılarında ise aksamalar yaşandı.Diyarbakır'ı 4 gündür etkisi altına alan yoğun sis gece olduğu gibi gündüz de hayatı olumsuz etkiledi. Hem hava hem de kara trafiğini felç eden sis, görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürürken, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı yollarda yoğun araçların bulunmaması trafik kazalarını önledi. Yoğun sis, bazı uçak seferlerinin iptal olmasına bazılarının da gecikmeli olarak yapılmasına neden oldu. Kısıtlamadan muaf olan vatandaşlar trafikte sis ve uyarı dörtlü lambalarını yakarak ilerlemeye çalıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement