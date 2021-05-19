Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

DİYARBAKIR - Bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

- Trafik kazası - Kaza mahallinden detaylar - Yaralının ambulansa alınması Diyarbakır 'da bir otobüs ve iki otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandıDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Abdullah Karataş yönetimindeki 21 AAR 661 plakalı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine ait şehir içi yolcu taşıyan otobüs, Dicle Üniversitesi köprüsünde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 21 ABC 423 plakalı otomobille çarpıştı.Köprüde seyir halindeki Hasan Sagun'un kullandığı 21 ADD 675 plakalı otomobilin de karıştığı kazada sürücü Sagun ile 3 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından köprü yeniden trafiğe açıldı.

İlk Müdahale Trafik Kazası Şehir İçi 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement