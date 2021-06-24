Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Atıl otobüs 4 yıldır öğrencilere kütüphane olarak hizmet veriyor

DİYARBAKIR - Atıl otobüs 4 yıldır öğrencilere kütüphane olarak hizmet veriyor

- Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu - Okulun bahçesinde kütüphaneye çevrilen otobüs - Öğretmenleri eşliğinde öğrencilerin kütüphaneye gelmeleri - Öğrencilerin kitap okumaları - Türkçe öğretmeni Ayşenur Yavaş'ın konuşması - Türkçe Öğretmeni Aslıhan Görsoy'un konuşması - Öğrencisi Havanur Öztürk'ün konuşması - Öğrencilerin otobüsten ayrılması Diyarbakır 'da atıl otobüs 4 yıldır öğrencilere kütüphane olarak hizmet veriyor - Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ayşenur Yavaş: - "Otobüsü gezici hale getirmek ve köy köy gezip öğrencilere kütüphane hizmeti sunmak istiyoruz"DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'ın Kocaköy ilçesinde 4 yıl önce atıl otobüsten dönüştürülen kütüphanede öğrenciler kitaplarla buluşuyor.Kocaköy Belediyesi ve Kaymakamlığının desteğiyle 4 yıl önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden alınan ve Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu resim öğretmenleri tarafından boyanarak kütüphaneye dönüştürülen otobüs, okulun bahçesinde öğrencilere konforlu ortamda kitap okuma hizmeti sunuyor. Kütüphaneden, öğrenciler haftanın belirli gün ve saatlerinde yararlanıyor.Kocaköy İmam Hatip Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ayşenur Yavaş, AA muhabirine, okulda yeterli alan olmaması nedeniyle nasıl bir kütüphane oluşturabilecekleri yönünde araştırma yaptıklarını ve 4 yıl önce Büyükşehir Belediyesinden alınan atıl otobüsü kütüphaneye dönüştürdüklerini anlattı."Otobüsü gezici hale getirmek ve köy köy gezip öğrencilere kütüphane hizmeti sunmak istiyoruz." ifadesini kullanan Yavaş, kırsal bölgelerde yaşayan çocukların kütüphane sayesinde, farklı kitapları okuma şansı yakalayacağını belirtti.
Türkçe öğretmeni Aslıhan Görsoy da otobüs kütüphaneyi gezici hale getirmek istediklerini, böylelikle kırsal kesimdeki öğrencilerin kütüphanedeki 4 bin kitaba ulaşma olanağına kavuşacağını dile getirdi.Kütüphanenin çocuklar üzerinde büyük etkisi olduğunu ifade eden Gürsoy, "Kütüphane sayesinde öğrencilerimizle çok güzel vakit geçiriyoruz. Okuma saatleri yapıyoruz. Öğrencilerimiz dilediği gibi kütüphaneden yararlanabiliyor. Kitap okumak onlar için zevkli hale geldi. Bu mutluluklarını bizimle paylaşabiliyorlar. Velileri de çok memnun." diye konuştu.
Kütüphane sayesinde istediği kitaba ulaştığını aktaran 8. sınıf öğrencisi Havanur Öztürk ise "Kitaplar bizim için çok değerli, haftada 2 - 3 kez buraya gelip kitap okuyoruz. Çok bilgi aldık. Bu kitapların elimizde olması çok güzel, farklı kaynaklar var. Boş zamanlarımızı değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kitap Okuma Kütüphane Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement