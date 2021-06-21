DİYARBAKIR - Apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu
- Olay yerindeki itfaiye ve sağlık ekipleri - Elektrik kontağının görüntülenmesi Diyarbakır 'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden olduDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.Yenişehir ilçesi Kurtismail Paşa Sokak'ta 8 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerin ve iş yerlerinin bulunduğu binadaki vatandaşları dışarı çıkardı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dumandan etkilenenlere müdahale edildi.Ayrıca, dumandan etkilenen iş yeri sahiplerine de çevredeki vatandaşlar tarafından ayran içirildi.Güvenlik önlemlerinin de alındığı binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
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