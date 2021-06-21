Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
DİYARBAKIR - Apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

DİYARBAKIR - Apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden oldu

- Olay yerindeki itfaiye ve sağlık ekipleri - Elektrik kontağının görüntülenmesi Diyarbakır 'da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangın hasara neden olduDİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır 'da bir binanın bodrum katında çıkan yangın söndürüldü.Yenişehir ilçesi Kurtismail Paşa Sokak'ta 8 katlı bir binanın bodrum katında elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerin ve iş yerlerinin bulunduğu binadaki vatandaşları dışarı çıkardı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince dumandan etkilenenlere müdahale edildi.Ayrıca, dumandan etkilenen iş yeri sahiplerine de çevredeki vatandaşlar tarafından ayran içirildi.Güvenlik önlemlerinin de alındığı binadaki yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bodrum Sağlık Ekipleri Elektrik Kontağı Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement