Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan Berat Gecesi mesajı

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tüm İslâm âleminin Berat Gecesi’ni tebrik ederek, “Bu geceyi vesile kılarak, hayatımızı bizi yüceltecek ve yükseltecek olan salih amellerle güzelleştirelim” dedi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Berat Gecesi ile ilgili bir mesaj yayımladı. Prof. Dr. Erbaş mesajında, “Değerli Kardeşlerim, bu gece, rahmet mevsimi üç ayların bereketli zamanlarından Berat gecesini hep birlikte ihya edeceğiz inşallah. Bu geceye bizleri bir kez daha eriştiren Cenab-ı Allah’a hamd ü senalar olsun. Berat, kurtuluş müjdesidir. Kulluk bilinciyle hata ve günahları terk ederek Allah’ın lütfuyla affa mazhar olmaktır. Zihni ve gönlü kirleten, hayatı anlam ve amacından uzaklaştıran her şeyden Yüce Allah’a sığınmaktır. O’nun rızasına uygun olmayan tüm arzu ve davranışlardan uzak olmaktır. Hayatı, her şeyi bilen, gören, işiten kudret sahibi yüce Allah’ın varlığının idraki ve O’na karşı sorumluluk bilinciyle yaşamaktır” diye konuştu.

Berat gecesinin insanalara sorumluluklarını hatırlattığını ifade eden Prof. Dr. Erbaş, “Bencillik, kibir, haset, tamahkarlık gibi duyguların hayatı çepeçevre kuşattığı, insanî değerlerin ve ahlakî erdemlerin örselendiği bir çağda arınmanın yüceliğine işaret eder. İnsanı, esaretten asalet ve özgürlüğe, cehaletten bilgi, hikmet ve irfana kavuşturan hakikatlerle tanışmaya davet eder. Bu geceyi vesile kılarak, hayatımızı bizi yüceltecek ve yükseltecek olan salih amellerle güzelleştirelim. Zira salih amel bilinci bizi her türlü kötü duygu ve düşüncelerden koruyan güçlü bir kalkandır. Bu meyanda Rabbimiz Kur’an-ı Kerim’de: “İman edip salih ameller işleyenlere gelince, (Allah) onların mükâfatlarını eksiksiz ödeyecek ve lütfundan onlara daha da fazlasını verecektir,” (Nîsa, 4/173) buyurarak güzel davranışın kendi katındaki değerini ve önemini hatırlatır” dedi.

Prof. Dr. Erbaş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Yüce Rabbimizin af ve mağfiret gecesi olan bu geceyi samimi tevbelerimizle günahlarımızdan arınacağımız, dualarımızla umudumuzu yeşerteceğimiz bir kurtuluş ve diriliş gecesi yapalım. Sevgili Peygamberimizin bizlere öğrettiği; “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum...” duası ile Rabbimizden af ve mağfiret niyaz edelim. Yüce dinimiz İslam’ın hayat veren ilkelerinin rehberliğinde, ma’rufu, saygıyı, sağduyuyu merkeze alan kuşatıcı bir yaklaşımla daha güzel bir hayatın ve dünyanın inşası için hep beraber gayret edelim“ Tüm İslam aleminin Berat Gecesi’ni tebrik eden Prof. Dr. Erbaş, “Bu mübarek gece vesilesiyle, milletimizin her türlü dert, sıkıntı, musibet ve hastalıklardan berî olmasını diliyor; Ramazan ayına, günah yüklerimizden arınmış olarak girebilmeyi, hesap gününde kurtuluş beratını alanlardan olmayı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerini kullandı.



