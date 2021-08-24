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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal’ı kabul etti
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal’ı kabul etti

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal’ı kabul etti

kabulden görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Sadaka İslam Allah 


- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ı kabul etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ı kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ünsal’a çalışmalarında başarılar diledi. Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış ilişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu. “Maddi ve manevi her zaman yanınızdayız” Başkan Erbaş, Hala Sultan’ın diyarında Din-i Mübin-i İslam’a hizmet etmenin çok önemli bir lütuf olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti: “Cenab-ı Allah amel defterinize sadaka-i cariye olarak yazsın inşallah. Oralarda gençlerimizle, aile ve çocuklarımızla ilgili yapılması gereken pek çok hizmet var. Sizlere çok dua ediyoruz. Maddi ve manevi her zaman yanınızdayız inşallah” “Elimizden gelen gayreti göstereceğiz” Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal ise her zaman Türkiye’yi yanlarında hissettiklerini ifade ederek “İnşallah ülkemizi ve sizleri mahcup etmeden elimizden gelen gayreti göstereceğiz” dedi.

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