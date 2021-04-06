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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması'

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamaları

( ANKARA - 1) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması"- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:- "Oruçluyken gerektiğinde aşı olmakta bir sakınca yoktur, bu durum orucu bozmaz"- "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."

Teravih Namazı 

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