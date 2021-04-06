Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması'
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın açıklamaları
( ANKARA - 1) Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Aşı-oruç ve teravih namazı açıklaması"- Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:- "Oruçluyken gerektiğinde aşı olmakta bir sakınca yoktur, bu durum orucu bozmaz"- "Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere yaptığımız çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım