Diyanet’in düzenlediği 'Uluslararası Hac Sempozyumu' başladı

- Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce “Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac” başlığıyla düzenlenen “Uluslararası Hac Sempozyumu” Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla başladı.

Diyanet İsleri Başkanlığınca yürütülen hac hizmetlerinin değerlendirilmesi, güncel şartlar çerçevesinde hac hizmetlerine yeni bir ufuk ve vizyon kazandırılması, hizmet kalitesinin artırılması amacıyla düzenlenen sempozyumda, haccın fıkhi konuları yanında eğitimden kültüre, hac musikisinden hac seyahatnamelerine, hac emirliğinden sağlık ve salgın zamanlarında hac gibi farklı konulara ilişkin tebliğler sunulması planlanıyor. Düzenlenen sempozyumun açılışına kısa süre önce Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yanı sıra Suriye Hac Heyet Başkanı Muhammed Ebul Hayr Şükri, Ürdün Din İşleri Bakanı Hatem Cemil es-Suhaymat, Afganistan Din İşleri Bakan Yardımcısı Muhammed Osman Tarık, Nijerya Hac Başkanı Zikrullah Hassan Alakunle, Somali Din ve Evkaf Bakanı Ömer Ali Roble’de katıldı.

1 Nisan’da başlayan sempozyum 3 gün boyunca sürecek. Türkiye Diyanet Vakfı Kocatepe Camii Konferans Salonu ve Ankara Rıfat Börekçi Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek oturumlar, Türkçe, Arapça, İngilizce olarak “hac.gov.tr/hacsempozyumu” adresinden online (çevrimiçi) olarak takip edilebilecek. “Hac ibadeti bize İslam’ın en temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mekteptir” İslam’ın en kapsamlı ibadetinin hac olduğunu belirten Ali Erbaş, “Zira her bir uygulamasının ifade ettiği mana ile Müslüman hayatının temel ilkelerini bünyesinde toplayan bir ibadettir. Bireysel, sosyal ve evrensel düzeyde İslam düşünce ve ahlakının bir arada yaşanarak canlı tutulmasıdır. Dolayısıyla; yürekleri Allah ve Rasulünün sevgisi ile yanıp tutuşan mü’minler için en büyük özlem ve heyecan olan hac; mübarek bir yolculuk, kutlu bir ibadet ve tatlı bir vuslat olmasının yanında aynı zamanda büyük bir arınma iklimidir. Hac ibadeti bize İslam’ın en temel ilke ve değerlerini hem teorik hem de pratik olarak öğreten bir mekteptir. Mikat, ihram, tavaf, safa, merve, sa’y, tıraş olmak, vakfe yapmak, şeytan taşlama gibi birçok sembol ile öne çıkan hac ibadetinde asıl önemli olan, her sembolün ifade ettiği o büyük manayı idrak etmektir. Zira hac, bu semboller üzerinden bize varoluşu, yaratılış gayesini, kulluk bilincini, insani değerleri, güzel ahlakı öğretmektedir” ifadelerini kullandı. “Hac evrensel bir kongredir” Müslümanların, inanç, ahlak ve gelecek adına iki büyük evrensel ilkeye sahip olduğunu söyleyen Erbaş, “Birincisi duygu, düşünce ve davranışlarımızı bir ve tek olan Allah’a kullukta buluşturan tevhit inancıdır. İkincisi ise bizleri tevhit inancı ekseninde güçlü bir kardeşlik duygusuyla buluşturan vahdet ahlakıdır. Biliyoruz ki daha iyi bir hayat ve gelecek kurabilmemizin yegane yolu bu iki ilkeyi hakkıyla hayata hakim kılmamızdır. Bu manada hac, adeta Müslümanların, her yıl iman ve tevhid ekseninde bir araya geldiği, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı ve vahdet şuurunun doyasıya yaşandığı evrensel bir kongredir” ifadelerine yer verdi. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın önemine dikkat çekiliyor Hac ve umre ziyaretlerinin yanında Mescid-i Aksa ziyaretlerinin de önemli olduğunu belirten Erbaş, “Bundan birkaç ay önce Hac ve Umre Genel Müdürlüğü’müze bağlı Umre Hizmetleri Daire Başkanlığı’mızın adını Umre ve Kudüs Ziyaretleri Daire Başkanlığı olarak değiştirdik. İnşallah bundan sonra Kudüs ziyaretlerimizde daha bir önem vererek, özellikle bütün dünya Müslümanlarının Kudüs’ü ziyaret ederek bir farkındalık oluşturmak ve bu farkındalığı bütün insanlığa bütün dünyaya göstermek noktasında katkı sağlayacaktır bu girişimimiz” diye konuştu.





