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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Gündoğmuş için yakın bir tehdit yok”
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2 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Gündoğmuş için yakın bir tehdit yok”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: “Gündoğmuş için yakın bir tehdit yok”

İlçeden detaylar

Tedbirler Toplantı İstişare Toplantısı Orman Yangını Helikopter 

-Bakan Çavuşoğlu açıklaması detay
-Dumanlar detay
-Helikopterler detay

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’nın Gündoğmuş İlçesi’nde etkili olan orman yangını ile ilgili olarak, “Bugün öğleden sonra şehre biraz yaklaştı. Ona hemen müdahale edildi. Uçaklar yangın tepede olduğu için şuan yaklaşamıyor. 9 tane helikopter müdahale ediyor. Şehir için yakın bir tehdit yok. Ama rüzgar yön değiştirebiliyor. Buralarda tedbirleri artıyoruz” açıklamasını yaptı. Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde çıkan yangın, sabah saatlerinden itibaren hızla yayılmaya başladı.
Yangın öğle saatlerinde şehrin merkezine doğru yaklaştı. Alevlerin kuşattığı ilçe merkezinde vatandaşlar tahliye edilmeye başladı.
İlçe merkezinde oturan vatandaşlar araçlarına binerek şehri terk etmeye başlarken, araçları olmayanlar ise komşularının yardımı ile ilçe merkezinden ayrılıyor. Devam eden yangın ile ilgili son dakika açıklaması yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Dün şehre yönelik bir tehdit oluşmuştu. Sabah istişare toplantısında bir karar alarak uçaklarımızı ve helikopterlerimizi buraya yönlendirdik. Sadece şehir merkezi değil hemen aşağımızda Senir ve Ümütlü Mahallesi var. Buralara yangın dünden itibaren yaklaşmıştı. Bugün öğleden sonra şehre biraz daha yaklaştı. Ona hemen müdahale edildi. Uçaklar yangın tepede olduğu için şuanda yaklaşamıyor. 9 tane helikopter müdahale ediyor. Şehir için yakın bir tehdit yok. Ama rüzgar yön değiştirebiliyor. Buralarda tedbirleri artıyoruz” sözlerine yer verdi. (EG-
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