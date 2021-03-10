Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

-Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinden detay

( DOHA ) DOHA

Avro Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretinin ardından geldiği Katar’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretleri kapsamında gittiği Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ın ardından Katar’a gelmişti. Çavuşoğlu, başkent Doha’da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu’nun ziyaret kapsamında Türkiye-Katar-Rusya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısına katılması ve ikili temaslarda bulunması bekleniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement