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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva ile bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Silva ile bir araya geldi

-Çavuşoğlu-Silva görüşmesi

Basın Toplantısı Toplantı Başkent Yeni Yıl 

--Karşılama

( LİZBON ) LİZBON

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın ilk ziyaretinde Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Portekiz’in başkenti Lizbon’a geldi. Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında geldiği Portekiz’de Portekiz Başbakanı Antnio Costa tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu, Başbakan Costa ile görüşmesi sonrası Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu’nun TSİ 21.20’de Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.
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