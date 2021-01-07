- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Portekiz’de - Çavuşoğlu, Portekiz-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Oliveira’yı kabul etti

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın ilk ziyaretinde Portekiz’e geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni yılın ilk ziyaretinde Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanı Portekiz’in başkenti Lizbon’a geldi. Çavuşoğlu resmi ziyaret kapsamında geldiği Portekiz’de, Portekiz-Türkiye Parlamentolar arası Dostluk Grubu Başkanı Pedro Roque Oliveira’yı kabul etti. Çavuşoğlu’nun TSİ 21.20’de Portekiz Dışişleri Bakanı Augusto Santos Silva ile ortak basın toplantısı yapması bekleniyor.
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