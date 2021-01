Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Bölgede barışı kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz”

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kaçırılan 15 Türk denizciye yönelik yaptığı açıklamada “Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif bölgesel konuların ele alındığı bir görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısındaki açıklamaların ardından iki mevkidaş basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Güzel haberler alacağız” Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, korsanların kaçırdığı 15 Türk denizci için sorulan soru üzerine, " Dün memnuniyet verici bir haber aldık. Mürettebat ve kaptan, şirket yetkilileriyle temasa geçtiler. 15 kardeşimizin tamamının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendik. Güzel haberleri inşallah alacağız. Süreç devam ediyor. Gemide 3 mürettebatımız vardı. 3 vatandaşımız da bugün THY ile Türkiye'ye dönecekler. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla bir çalışma grubu oluşturduk. Bu bölgede korsanların gemilere saldırıları ilk değil, son da olmayacak gibi. Gemilere yönelik saldırıların önlenmesi için neler yapılabilir, bunu da ele alacağız” diye konuştu.

“İran ve Türkiye her zaman iyi ilişkiler içindedir” Bir basın mensubunun Türkiye ve İran'ın gelecekteki vizyonunu nasıl görüyorsunuz şeklindeki soru üzerine İran Dışişleri Bakanı Zarif, " İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye her zaman iyi ilişkiler içindedir ve bu böyle devam edecektir. Bizim bugün yeni iş birliği yapma fırsatlarımız var. Sadece Suriye üzerinde değil Kafkasya üzerinde de. Aynı zamanda bugün Afgan kardeşlerimizin talebi üzerine Afganistan-İran-Türkiye iş birliği toplantıları üzerine konuştuk. İran ve Türkiye arasında iş birliği fırsatları geniştir, inşallah Amerika'nın mantıklı tutumuyla ilişkilerimiz daha da derinleşecek" dedi.

“Bölgede barışı kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz” Aynı soruya Bakan Çavuşoğlu ise, "İran'la en zor zamanlarda dayanışma içinde olduk. Türkiye olarak ABD'nin yaptırımlarına duruşumuz bellidir. İki ülke arasındaki ilişkiler bölgenin istikrarı ve huzuru için de önemli. Irak ve Suriye'nin istikrarı için çaba sarfediyoruz. Bölgede barışı kalıcı hale getirmeye çalışıyoruz. Bugün dünyada zorluklar var, zorlukların çoğu da bizim bölgemizde" yanıtını verdi. “ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını en sert şekilde kınadık” ABD'nin Türkiye ve İran'a yönelik aldığı yaptırım kararı ve İran’ın nükleer programına yönelik soru üzerine İran Dışişleri Bakanı Zarif, "Biz ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını en sert şekilde kınadık, onlara en ufak şekilde değer vermiyoruz. ABD yaptırım uygulamaya alışmıştır. Nükleer anlaşma konuşuldu, yeni maddeler eklenemez. ABD anlaşmaya bağlı kalan ülkelere baskı uyguladı. Biz nükleer silaha inanç ve stratejik olarak karşıyız. Onu kesinlikle güven aracı olarak görmüyoruz. Hatta bütün nükleer silahlarının yok edilmesinden yanayız. Ancak bir kez daha vurgulamak istiyoruz, ABD tek taraflı olarak 'Kapsamlı Eylem Planından' çekilmiştir. ABD için bu anlaşmaya geri dönmek bir görevdir. ABD taahhütlerini yerine getirdiği an, biz de taahhütlerimizi yerine getireceğiz. ABD'nin yeni devletinin iddiaları, İran'ın nükleer anlaşmaya geri dönmesi yönündedir. Bu iddialar mantıklı değil" dedi.





loading...