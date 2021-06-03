Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Direksiyonda kalp krizi geçirip dükkana giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

Direksiyonda kalp krizi geçirip dükkana giren sürücü yaşam mücadelesini kaybetti

fotoğraf

İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Kalp Krizi Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-arşiv
-g.k. görüntüsü
-olay yeri kaza görüntüleri

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta direksiyon başında kalp krizi geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü medikal dükkanına girdi. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan sürücü tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Olay, dün akşam saatlerinde Meşrutiyet Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü kalp krizi geçiren Cumhur Has idaresindeki 67 EP 563 araç kontrolden çıkınca medikal dükkanının içerisine girdi. Kazada sürücü Cumhur H. ile yanında yolculuk yapan Nurhayat H. yaralandı. Kaza sonrası olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler direksiyon başında kalp krizi geçiren Cumhur Has, ve Nurhayat H’ye ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan araç sürücüsü Cumhur H., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamazken Nurhayat H’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement