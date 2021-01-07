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07 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil buz tutan nehre uçtu: 1 ölü

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil buz tutan nehre uçtu: 1 ölü

Buz tutan nehirden detaylar

Cenaze Bild Sudan Trol 

-AFAD ve itfaiye ekiplerinden detaylar
-Nehre uçan araçtan detaylar
-detaylar

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum'da soğuk havalar nedeniyle buzlanan yolda kontrolden çıkan otomobil, buz tutan Karasu Nehri'ne uçtu. Sürücünün ise boğularak hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaza dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Erzurum’un Aziziye ilçesi Kuşçuk mevkiinde meydana gelen kazada Halil İbrahim Aydın (35) yönetimindeki otomobil soğuk havaların etkisiyle buz tutup kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobilin Karasu Nehri'ne uçtuğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İtfaiye ekipleri ile AFAD su altı ve su üstü kurtarma ekipleri sevk edildi. Yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehrine giren ekipler, Halil İbrahim Aydın'ın cansız bedenini sudan çıkardı. Aydın'ın yapılan kontrolde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Ekiplerin çalışması sonucu nehir sularına gömülen otomobil çekiciyle çıkarıldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi ise Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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