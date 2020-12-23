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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Dilencilerin yöntemi pes dedirtti: Topladıkları paraları ekmek ve biberonda saklıyorlar

Dilencilerin yöntemi pes dedirtti: Topladıkları paraları ekmek ve biberonda saklıyorlar

Dilencilerin paraları sakladığı yerden detay

Para Cezası Bild Akalan Duygu Sömürüsü Yaya Trafiği 

-Cep telefonu görüntüleri
-Ekmeğin arasına koyulan paralardan detay
-Dilencinin üstünden çıkan paradan detay
-Dilencilerin cami önünde dilenmesinden detay

( BATMAN ) - BATMAN

- Batman’da çocuklarını suiistimal ederek dilenen şahısların, topladıkları paraları ekmek arasına veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları ortaya çıktı. Batman Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocukları kullanarak duygu sömürüsü yapan dilencilere yönelik çalışma başlattı. Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu kavşak, cadde, çarşı merkezi, Cumhuriyet Meydanı ve cami önlerinde çocukları kullanarak vatandaşların duygularını istismar edip para dilenen kişiler hakkında Kabahatler Kanununa göre işlem yapılarak 95 bin lira para cezası kesildi. Zabıta Müdürü Muharrem Kara, belediye olarak gerçekten yardıma muhtaç ailelere SYDV koordinesinde yardım yapıldığını hatırlattı. Kara, "Burada tüm mücadelemiz sahte sağlık raporları, uydurulmuş hikâyelerle vatandaşlarımızdan zorla para dilenerek haksız kazanç elde etmeye çalışan bu kişilere yöneliktir. Vatandaşlarımızdan dileğimiz, duygu sömürüsü yaparak kazanç sağlayanların bize bildirilmesini istiyoruz" dedi.
Öte yandan yakalanan dilencilerin, topladıkları paraları ekmek arasında veya süt dolu biberonun içinde sakladıkları belirlendi. (OA-YRT-
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