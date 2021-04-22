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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Didim’de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı

Didim’de alternatif turizm hareketliliği etkinlikle anlatıldı

Protokol detay

İngiltere Kalifiye Su Sporları Turizm Sezonu İngilizce 

-at, jeep ve su sporları etkinlikleri detay
-İl Kültür müdürünün açıklamaları

( AYDIN ) AYDIN

- Aydının Didim ilçesinde Turizm haftası etkinlikleri kapsamında ilçede yapılan Alternatif turizm etkinlikleri basına tanıtıldı. At, Jepp ve Quart safari ile su üstü sporlarıyla ilgili gösteriler yapıldı. Didim’de bir tatil sitesi plajında gerçekleşen etkinliğe Aydın Vali yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Avşar, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü M.Umut Tuncer, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, Didim Kent konseyi Başkanı Osman Ayyıldız ile bazı vatandaşlar katıldı.
Etkinlik kapsamında Didim’de uzun yıllardı alternatif turizm etkinliği yapan Haydar Çaylak’a ait jeeplerle plajda tur atıldı; su sporları gösterisi yapıldı. Son olarak atlı safari turu gerçekleştirildi.
Etkinliklere protokol üyeleri de katılım sağladı. Etkinlikle ilgili olarak Aydın İl kültür ve turizm müdürü M.Umut Tuncer yaptığı değerlendirmede “Malum turizm haftasındayız turizm haftası'nın son günlerinde kutlama etkinliği planladık. Didim’de turizm sezonunu açtık pandemi baskısı altındayız fakat geçen sene Aydın ilimiz Türkiye'de en başarılı illerden biri olarak pandemi turizminin tamamlamayı başardı. Bu sene hem o deneyime hem bu deneyimin getirdiği birikimle daha kalifiye daha nitelikli uygulamalarla turizm sezon çalışanların aşılanması gibi daha hazır olduğumuzu hissediyoruz. Aynı zamanda Quart, ATV, At Safari ve tüm su sporları ve doğa yürüyüşü gibi tüm modifikasyonlarla Didim turizmini alternatif çeşitli yöntemlerle arz etmeyi amaçladık. Bu doğrultuda bu sezon hazırlıklar çok umut verici; aldığımız sağdan ilk veriler de açıkçası bize bu sezon noktasında motive ediyor. İngiltere ve Almanya makamlarında hem İngiltere'nin hem Almanya'nın Türkiye'ye turizm akış noktasında olumlu bir görüşü oldu; turist akışı başlıyor. Özellikle Didim ilçemizde bildiğiniz gibi hem İngilizce hem Alman turistlerin bir yoğunluğu var. Bu açıdan da sevindirici bir gelişme oldu bu senenin geçen seneye kıyasla çok daha iyi; çok daha verimli geçeceğini düşünüyoruz.”dedi.

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