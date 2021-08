DEÜ’den Tınaztepe’de olimpik yatırım

--Genel detaylar

- Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nin, Tınaztepe Yerleşkesi’nde yer alan spor kompleksinde konumlandırdığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı. Tesisi 14 ay gibi kısa bir sürede tamamladıklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Sportif faaliyetlerdeki çıtamızı yükseltecek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda görünür kılacak, mensuplarımıza hizmet edecek Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ülkemize ve kentimize hayırlı olsun” diye konuştu Yaptığı akademik çalışmaların yanında; sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarına devam eden Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ)'nin, kısa bir süre önce temelini attığı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı. Tınaztepe Yerleşkesi içerisinde bulunan spor kompleksinin yanında konumlandırılan, İzmir’e ve ülkemize yeni sporcular kazandıracak tesis, DEÜ’nün İzmir’e kazandırdığı yeni yatırımlar arasına eklendi. Dokuz Eylül Üniversitesinin her zaman spora ve sporcuya önem verdiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, üniversite mensuplarının ve spor dünyasının beklentilerini dikkate alarak yatırımlarını planladıklarını ifade ederek, “Temmuz ayı içinde, Seferihisar’daki Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültemiz ile Fevziye Hepkon Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezimize hizmet edecek ‘Spor Salonu ve Yüzme Havuzu’ tesisimizi açmanın onurunu yaşamıştık. Şimdi de Tınaztepe’de yürüttüğümüz projemizi hizmete alıyoruz. Sportif faaliyetlerdeki çıtamızı yükseltecek, üniversitemizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda görünür kılacak, mensuplarımıza hizmet edecek Yarı Olimpik Yüzme Havuzunu ülkemize ve kentimize kazandırmış olduk” diye konuştu.

"Yatırımlara devam edeceğiz" Küresel pandeminin getirdiği şartlara rağmen tesisi 14 ay gibi olağanüstü kısa bir sürede tamamladıklarını ifade eden Rektör Hotar, “Tınaztepe Yerleşkemizdeki bu bölgeyi özellikle çok amaçlı hizmet edecek şekilde planladık. Yaklaşık 4 bin metrekare kapalı alanı bulunan bu tesisimizi; kapalı spor salonu, futbol sahası, atletizm pisti, açık basketbol sahaları, tenis kortları ve mini futbol sahasının bulunduğu alana konumlandırdık ve nadide bir eser olarak üniversitemizin yatırım hanesine yazdırmış olduk. Milli sporculara ev sahipliği yapan ve gelecekte ülkemizi başarıyla temsil edecek sporcularımızı yetiştirecek üniversitemizde, spor bilimleri alanındaki yatırımlarımızı aksatmadan sürdüreceğiz. Ülkemizi ve üniversitemizi temsil edecek sporcularımıza ve bilim insanlarımıza destek olacak; bu tür yatırımlarla onlara her türlü fırsatı sunacağız. Bizler biliyoruz ki, bir sporcunun başarılı olması çalışması kadar, sunulan imkânlara ve hizmetlere de bağlıdır. Biz bu gerçekle hareket ediyoruz. Dolayısıyla bu anlayış içinde üniversitemizdeki her yatırımın bir sonrakinin de habercisi olacağını söylüyoruz. Bu düşüncelerle bu eşsiz spor tesisin kazandırılmasında bizleri destekleyen mensuplarımıza teşekkür ediyor; sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle hepimize sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 10 milyon 400 bin TL yatırım bedeliyle Dokuz Eylül Üniversitesinin Tınaztepe Yerleşkesinde inşa edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu; bodrum, zemin kat ve 1. kat olmak üzere üç kattan oluşuyor. Tesiste, 25 metre uzunluğunda ve 15.40 metre genişliğinde 2,2 metre derinliğinde 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu ile 15,40 metre uzunluğunda 6,70 metre genişliğinde ve 1 metre derinliğinde antrenman havuzu yer alıyor. Kadın-erkek soyunma odaları, duş-WC grupları, kadın-erkek antrenman odaları, hakem odası, kafeterya, fitness salonu ve otoparkın da yer aldığı tesiste 2 bin 200 metrekare peyzaj alanı bulunuyor. Kapalı spor salonu, futbol sahası ve atletizm pisti, basketbol sahaları, tenis kortları ve mini futbol sahasının bulunduğu spor kompleksinin yanında konumlandırılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, tüm öğrenci ve personelin kullanımına açık olacak. (HG-Y)