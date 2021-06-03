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3 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Deriden yüzlerce yıllık savaşçı zırhı yapıp dünyaya satıyor

Deriden yüzlerce yıllık savaşçı zırhı yapıp dünyaya satıyor

-SAVAŞÇI ZIRH VE KIYAFETLERİNİN YAPIMINDAN GÖRÜNTÜ

Televizyon Savaşçı Yurt Dışı Manken Mankenler 

--YAPILAN ZIRH VE KIYAFETLERDEN GÖRÜNTÜ
--SAVAŞÇI KIYAFETLERİNİN GİYİLMESİNDEN GÖRÜNTÜ
--USTA RECEP EROL RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Osmanlı askeri gibi giyinebilmek için 8 bin lirayı gözden çıkarıyorlar BURSA

- Bursa’da bir tasarımcı, deriden yüzlerce yıllık Türk savaşçı zırhı yapıp dünyaya satıyor. Uzun yıllar Gürsu Belediyesinde memur olarak çalışan Recep Erol, emekli olduktan sonra hiç eğitim almadan kendi çabalarıyla yüzlerce yıllık savaşçı kıyafetleri imâl etmeye başladı.
Son yıllarda tarihî savaş dizilerinin etkisiyle Türk savaşçı zırhı ve kıyafetlerine rağbet arttı. Erol, tabaklanmış dana derisini atölyesinde işleyerek, asırlar önce Osmanlı ve Selçuklu askerlerinin giydiği deriden yapılma zırh, kemer, çizme ve börkler yaparak meraklılarına satıyor. Son yıllarda televizyonlarda Osmanlı ve Selçuklu tarihini anlatan dizilerin yayımlanmasıyla bu kıyafetler büyük rağbet görüyor. Deri savaşçı zırhları bin ila 3 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılırken, tam takım savaşçı kıyafeti ise 8 bin lirayı buluyor. Ustanın yaptığı bu zırhlar dünyanın bir çok ülkesinde büyük rağbet görüyor. Bu zırhları alanlar dekor maksatlı mankenlere giydirerek evlerinde ve iş yerlerinde teşhir ediyor. Bazıları ise giymek için alıyor. Savaş zırhları imâl eden Recep Erol, "Uzun yıllar belediyede çalıştıktan sonra 5 sene evvel emekli oldum. Meraktan zırh yapmaya başladım. İlk başta tamiriyle başladım, sonra üretim yapmaya başladım. Bu zırh ve savaşçı kıyafetlerini dana derisinden yapıyorum. Komple bir savaşçı kıyafetini yapmak 5 gün sürüyor. Bir savaşçı kıyafetinin toplam fiyatı 8 bin lirayı buluyor. Son yıllarda artan tarihî dizilerden sonra talep oldukça arttı. Yurt içi ve yurt dışından talep var. Bunları alanlar mankene giydirip dekor amaçlı kullanıyor. Giymek için alanlar da oluyor. Arap ülkelerinden talep çok fazla" dedi.
(BRK-MŞ)
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