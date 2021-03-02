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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Dereye uçan otomobili izlemek isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Dereye uçan otomobili izlemek isteyen vatandaşlar sosyal mesafeyi unuttu

Yaralının dereden sedyeyle geçirilmesi

Korkuluk Kalaba Uçan Otomobil Polis Ekipleri Direksiyon 

-Yaralının ambulansa konulması
-Yaralıya müdahale edilmesi
-Kaza yapan aracın görüntülenmesi
-Polis ekiplerinin vatandaşları sık sık uyarması
-Detaylar

( KASTAMONU ) -- Yoldan çıkan otomobil, Karaçomak deresine uçtu KASTAMONU

- Kastamonu’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırıma çarptıktan sonra korkulukları da kırarak Karaçomak Deresine uçtu. Kazayı izlemek isteyen vatandaşlar ise sosyal mesafe unuttu. Polis ekipleri de, kalabalığı sık sık sosyal mesafeye uymaları noktasında uyararak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde seyir halinde olan Ahmet K’nın kullandığı plakası ve markası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaldırıma çarptı, ardından korkulukları da aşan otomobil şehir merkezinden geçen Karaçomak Deresine uçtu. Kazada araçta büyük oranda hasar oluşurken, sürücü Ahmet K. ise yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ahmet K’ya, merdiven yardımıyla Karaçomak Deresine inen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Araçtan çıkartılan sürücü Ahmet K, dereye kadar inen ambulansa sedye yardımıyla bindirildi. Ahmet K, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunurken, kazayı izlemeye çalışan vatandaşlar ise sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. Polis ekipleri, Cocid-19 pandemisine rağmen sosyal mesafeye uymayan ve giderek artan kalabalığı güçlükle dağıttı.
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