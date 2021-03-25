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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Derede can pazarı...Azgın sularda mahsur kalan 3 genci kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

Derede can pazarı...Azgın sularda mahsur kalan 3 genci kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu

3 şahsın kurtarma anları

Kamera Cep Telefonu Yükselen 

-Kendilerine ip atılması
-Derenin azgın sularından kurtarılmaları
-Dereden ilk çıkartılan şahsın hareketleri
-Detaylar

( TRABZON )- Ağrı’dan Trabzon’a gelen 3 gencin içinde bulunduğu otomobil Araklı ilçesinde Karadere Deresi'ne uçtu- Dereye uçan araçta bulunan 3 genç azgın suların arasından vatandaşların yardımı ile bellerine bağladıkları iple çekilerek kurtarıldı TRABZON

- Ağrı’dan Trabzon’a gelen 3 gencin içinde bulunduğu otomobil Araklı ilçesinde Karadere Deresi'ne uçtu. Dereye uçan araçta bulunan 3 genç azgın suların arasından vatandaşların yardımı ile iple çekilerek kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Ağrı’nın Patnos ilçesinden Trabzon’a doğru yola çıkan Cezmi ve Bahattin Sağlam ile İlyas Şirin isimli 3 gencin içinde bulunduğu otomobil, Bayburt-Trabzon karayolunun Araklı ilçesi Taştepe mahallesi mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle Karadere Deresi’ne uçtu. Kazayı gören vatandaşlar, bölgede bir haftadır etkili olan yağışlar nedeniyle debisi yükselen derenin ortasında bir kayaya takılı bir şekilde duran aracın içinden çıkan 3 genci kurtarmak için çalışma başlattı. Derenin ortasındaki aracın üzerindeki 3 genç, yoldan geçen vatandaşların kendilerine attığı ipi tek tek bellerine bağlayarak azgın dere sularının içerisinden kurtarıldı. Kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, kurtarılan 3 genç bölgeye gelen ambulansla tedavi için Araklı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. (YG-ÖS-Y)
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