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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
DENİZLİ - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın bir taca ait parçalar ele geçirildi

DENİZLİ - Tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın bir taca ait parçalar ele geçirildi

- Tarihi eserlerin sergilenmesi Denizli 'deki tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın bir taca ait parçalar ele geçirildiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Honaz ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bir taca ait parçaların da bulunduğu çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü (KOM) ve Honaz İlçe Jandarma ekipleri, Gürlek Mahallesi'nde E.K. (67) ile M.S'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen altın bir taca ait 91 parça, 1 alın süsü, 1 pişmiş toprak testi ve 13 bronz obje bulundu.Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.El konulan tarihi eserler incelenmek üzere Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarma Kaçak Harekete Geç Tarihi Eser Kaçakçılığı 

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