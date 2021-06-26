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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
DENİZLİ - Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

DENİZLİ - Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

- Kaza yeri - Yaralının ambulansa kaldırılması - Motosiklet ve otomobil Denizli 'de otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.Mülayim H. idaresindeki 45 LB 874 plakalı otomobil, Merkez Efendi Mahallesi 443 Sokak'ta, Batuhan A'nın kullandığı 20 ADP 56 plakalı motosikletle çarpıştı.İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kazada, sürücü Batuhan A. ile motosikletteki Ayhan O. yaralandı.Ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayhan O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis Polis Ekipleri 

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