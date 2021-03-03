Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Denizli merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı, biri tutuklandı

Denizli merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda iki kişi yakalandı, biri tutuklandı

- Zanlının trafik ışıklarında yakalanması - Zanlının sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi - Tutuklanan şüpheliye bir süre önce altınlarını veren kişinin, dolandırıldığını polis ekiplerinden öğrendiği belirtildiDENİZLİ (AA) - Denizli merkezli 3 ilde kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen iki kişi yakalandı, biri tutuklandı.Tavas ilçesinde ikamet eden Adem C. (68), kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin, çalıntı olup olmadığını kontrol etme bahanesiyle yaklaşık 70 bin lira değerindeki altınlarını alarak kaçtığını belirterek polise başvurdu.İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timinin (JASAT) çalışması sonucu kimliği teşhis edilen zanlı Kenan K. (36), Aydın Emniyet Müdürlüğü ile yapılan çalışmayla bu kentte yakalandı.Zanlıya yardım ettiği belirlenen Kemal C. (40) ise Denizli 'de otomobiliyle seyir halindeyken trafik ışıklarında düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.Ekipler, Kenan K'nin cebinden Kütahya'da bir adresin yazılı olduğu kağıdın çıkması üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti.Bu adreste yaşayan Mahmut D. (86) de aynı şüphelilere birkaç gün önce 20 bin lira değerindeki altınlarını verdiğini, altınlarının inceleme sonrası geri getirilmesini beklediğini, dolandırıldığını fark etmediğini belirtti.
Şüphelilerin resmi belgede sahtecilik, tehdit, dolandırıcılık ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Kenan K. tutuklandı. Kemal C. hakkında ise adli kontrol kararı alındı.

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı