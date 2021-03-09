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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
DENİZLİ - Kaynak makinesinin içine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

DENİZLİ - Kaynak makinesinin içine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

- Kaynak makinesinin içine saklanan uyuşturucu maddeye narkotik madde arama köpeği Chako'nun tepki vermesi - Kaynak makinesinin içine saklanan uyuşturucu maddenin ekipler tarafından çıkartılması Denizli 'de kaynak makinesinin içine sakladığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de kaynak makinesinin içine 517 gram metamfetamin saklayan kişi tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.Takip edilen şüphelinin kullandığı otomobilin Denizli 'ye gelmesiyle düzenlenen operasyonda zanlı gözaltına alındı.Narkotik köpeği Chako'nun da kullanıldığı aramada bagajda bulunan kaynak makinesinin içine gizlenmiş 517 gram metamfetamin ele geçirildi.Zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak Makinesi Amfetamin Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Metamfetamin 

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