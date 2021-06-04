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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
DENİZLİ - Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı

DENİZLİ - Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandı

- Denizli Emniyet Müdürlüğü - Hükümlülerin emniyetten çıkışı - Hükümlülerin midibüse bindirilmesi - Aracın emniyetten ayrılmasıHaklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 FETÖ üyesi yakalandıDENİZLİ (AA) - Denizli 'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak ve isteyerek yardım etmek suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlülerin bulunduğu adresler, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince belirlendi.Operasyonda eski zabıt katibi M.S.B. ile ihraç öğretmenler B.Y, C.K, H.A, M.Ö, S.T, İ.K, M.A, A.İ.A. ve H.B. yakalandı. Hükümlüler işlemin ardından cezaevine nakledildi.

Hükümlüler Öğretmenler Firari Hükümlü Hapis Cezası İstihbarat 

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