Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
DENİZLİ - Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü

DENİZLİ - Bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdü

- Cenaze aracı - Delillerin taşınması - Cenazelerin tabuta konulması - Tabutların cenaze aracına konulması Denizli 'de bir kişi birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı 2 kardeşini tabancayla öldürdüDENİZLİ (AA) - Denizli 'de birlikte çalıştıkları inşaatta tartıştığı iki kardeşini silahla öldüren zanlı gözaltına alındı.Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki inşaatta duvar ustası olarak çalışan D.A, H.A. ve Ü.A. kardeşler arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine D.A, tabancayla kardeşlerine rastgele ateş etti.İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, H.A. ve Ü.A'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.Kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

Polis Cenaze Akalan Cenaze Aracı Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı