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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı

Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu sahil güvenlik ekibi kurtardı

Iraklı çocuğun ambulanstan indirilmesi

Acil Servis Hastane 112 Acil Servis Sudan Sahil Güvenlik 

-Sedye ile hastaneye girişi
-Acil müdahale odasına alınması
-Hastanenin dış görüntüsü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Denize atlayan 15 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.Olay, Samsun'un Canik ilçesi Doğupark sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 15 yaşındaki S.O.A.A.H. arkadaşına telefon açarak kendisini denize atacağını söyleyip annesine haber vermesini istedi. Daha sonra denize atlayan S.O.A.A.H., Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri tarafından sağ olarak sudan çıkarıldı.Sahil güvenlik botu ile karaya çıkarılan S.O.A.A.H., 112 acil servis ekiplerince ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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