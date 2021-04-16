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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
DEAŞ'ın sözde yetkililerinden biri bazanın altından çıktı, yakalanınca hüngür hüngür ağladı

DEAŞ'ın sözde yetkililerinden biri bazanın altından çıktı, yakalanınca hüngür hüngür ağladı

Şahsın baza altından çıkarılışı

Çatışma Propaganda Terör Örgütü İstihbarat Saldırı 

-Ele geçirilen paralardan görüntü
-Şahsın tutuklanışı

( ANKARA )- DEAŞ’ın Cezire bölgesindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri, bazanın altından çıktı ANKARA

- İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince, 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda, saklandığı ikamette baza içerisinde yakalanan S.K.'nın DEAŞ terör örgütü içerisinde bölgede hakim olduğu yıllarda Cezire Vilayetindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri olduğu tespit edildi. DEAŞ terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde silahlı faaliyet göstermiş şahısların tespitine yönelik İstihbarat Ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince oluşturulan özel ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar neticesinde; sabah saatlerinde 3’ü yabancı uyruklu toplam 4 şüpheliye yönelik eşzamanlı operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda, saklandığı ikamette baza içerisinde yakalanan S.K.’nın DEAŞ terör örgütü içerisinde bölgede hakim olduğu yıllarda Cezire Vilayetindeki en yetkili üç örgüt yöneticisinden biri olduğu, örgüt içerisinde üst düzey emir olarak bilindiği ve DEAŞ propaganda videolarının analizi neticesinde; DEAŞ propaganda birimince o tarihte çekilen videolarda ön plana çıkan ve görüntüleri olan örgüt yöneticilerinden olduğu deşifre edildi. Yapılan aramada 18 bin 300 dolar ve 24 bin liraya paraya el konuldu. Operasyonda yakalanan Şüphelilerden R.C.’nin ise 2014-2016 yılları arasında DEAŞ içerisinde Sincar bölgesinde çatışmalara katıldığı ve silahlı faaliyet gösterirken hava saldırıları esnasında yaralandığı deşifre edildi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde şüphelilerin ifade ve sorgu işlemleri yapıldı.
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