- Datça'da 20 bin levrek yavrusu denizle buluştu

--Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak'ın konuşması

--Levrek yavrularının denize bırakılması



- Muğla'nın Datça ilçesinde Su Ürünleri Kooperatifi'nin genel kurulunun ardından 20 bin levrek yavrusu denizle buluşturuldu. Datça Su Ürünleri Kooperatifi Genel Kurulu'nda mevcut başkan Akif Fidan güven tazeledi. Genel kurulun ardından düzenlenen tören ile 20 bin levrek yavrusu denize bırakıldı. Genel Kurul'da yeniden başkan seçilen Akif Fidan'a yeni dönemde başarılar dileyerek sözlerine başlayan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, "Tüm üretici birlik kooperatiflerinin 7 gün 24 saat yanı başında olmaya ant içtik. Gereğini yapmaya da devam edeceğiz. Yüce yaradanın oluşturduğu her türlü tabi kaynaklar, denizler, sular, topraklar insanoğlunun hırsına yenik düştü. Doğa hiç bir zaman boş bırakmaz, mutlaka intikamını alır. Bugün gelinen noktada Covid-19 pandemisinden tutun, küresel iklim değişikliklerinin oluşturduğu olumsuzluklar, meteorolojik kuraklık tarımsal bir kuraklığa döndü. Bu sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde değil, dünyanın her noktasında bu yaşanıyor. Bugün, 8-10 yıldan bu yana bu denizde mavi balığı, aslan balığı varsa küresel ısınmanın getirdiği yüksek ısı nedeniyle Hint Okyanusu'ndan, Kızıldeniz'den Süveyş Kanalı ile gelen istilacı balık türleri küresel ısınmanın bir eseridir. Bugün Datça Su Ürünleri Kooperatifi'ne desteğimizi açıklarken, kıyı balıkçılığının ne kadar zorlaştığını bilerek söylüyoruz. Güzelim tuttuğunuz tertemiz balıklarınızı ne yazık ki bu benekli balon balıkları perişan ediyor. Resmen denizin bereketini kestiler" dedi.

Kıyı balıkçılarına 15 milyon TL destek ödemesi planlanıyor Balon balığı avcılığını desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yeni bir tebliğ yayımlandığını ve kıyı balıkçılarına 15 milyon TL destek ödemesi planlandığını ifade eden Datça Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Akif Fidan, "Balon balığı hepimizin avcılığını, insanların sağlığını tehdit ediyor. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatıyla Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer üniversitelerin su ürünleri ve biyoloji bölümleri ile gerekli toplantılar gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz yıl ilk kez 6 bin 57 adet balıkçımız 6 bin 59 balon balığı kuyruğunu il ve ilçe müdürlüklerimize teslim etti. Bunun karşılığında ise 31 bin TL para aldılar. Bakanlığımız bu parayı az buldu ve 27 Haziran'da yeni bir destekleme tebliği yayınlandı. Bu tebliğe göre 2021 yılının Mayıs ayından itibaren 2023'ün son gününe kadar balon balığı destekleme tebliğini açıkladı.

Yılda 500 bin adete kadar her bir adet başına 5 TL, diğer türlerde ise de 50 kuruş destekleme ödemesi yapılacak. 3 yılda 15 milyon TL'lik kıyı balıkçılarına destekleme ödemesi planlanıyor. Hem avınızı elinizden alan türün azaltılması yolunda hem de denizdeki sucul biyolojik çeşitliliğinin sürdürülebilmesi anlamında devletimizin böylesine güzel bir katkısı olacak" diye konuştu.

Fidan'ın konuşmasının ardından İstanbul'dan Datça'ya tatile gelen ve programa ilgi gösteren 9 yaşındaki İpek Öztürk ve diğer protokol üyeleri ile birlikte 20 bin levrek yavrusu denizle buluşturuldu. Etkinliğe Datça Emniyet Müdürü İsmail Toygun, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan ve Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak olmak üzere ilgili kurum müdürleri ve yöneticileri katıldı.

