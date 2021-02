Darp ve cep telefonu gasbına 4 gözaltı

-Polis aracına binmeleri

-Polis aracının adliyeye gidişi

-Adliye dış görüntü



- Samsun'da bir kişiyi darp ederek cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Olay, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde gece meyana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. kendisini darp eden mahalleden tanıdıkları kişilerin cep telefonunu gasp ettiklerini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Darp sonucu yaralanan E.T. hastanede tedavi altına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili S.A., Y.D., Y.G. ve S.P.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Irmak Polis Merkezi'ne teslim edilen 4 kişi sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.A., Y.D., Y.G. ve S.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (MAY-



