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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Darp ettiği kişinin cep telefonu ve parasını gasp etti

- Darp ettiği kişinin cep telefonu ve parasını gasp etti

-emniyet detay görüntüsü

Polis Cep Telefonu Nitelik 

-- zanlının ekiplerle arabaya binmesi

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’da bir kişiyi darp ederek cep telefonu ve parasını gasp eden şüpheli gözaltına aldı. Merkez Bağlarbaşı Mahallesi’nde sokakta yürürken Y.G, tarafından yolu kesilen M.B, önce darp edildi, sonrasında da cep telefonu ve parası gasp edildi. M.B.'şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışma neticesinde olayın şüphelisi Y.G’yi gözaltına aldı. Y.G’nin gasp ettiği cep telefonu ve bir miktar para da ele geçirilerek gasp edilen M.B’ye teslim edildi. Y.G, polisteki işlemlerinin ardından “nitelikli yağma” suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. (ZB-
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