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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
‘’Daltonlar’’ uyuşturucu çetesi üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

‘’Daltonlar’’ uyuşturucu çetesi üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Şüphelilerin vatan emniyetten çıkışından görüntü

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Akalan Uyuşturucu Çetesi 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul merkezli 4 ilde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu sonucu yakalanan ‘’Daltonlar’’ çetesi şüphelisi 45 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 9 aylık teknik takibin ardından İstanbul merkezli Muş, Kırklareli, Tekirdağ ve Kastamonu illerinde 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlenmişti. Daltonlar” diye bilinen uyuşturucu çetesine mensup 59 şüpheliden 45 kişi yakalanarak emniyete getirildi.
Çete üyesi 45 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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