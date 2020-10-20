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20 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Dağlardan topladığı taş parçalarını göz alıcı güzelliğe dönüştürüyor

Dağlardan topladığı taş parçalarını göz alıcı güzelliğe dönüştürüyor

Taşları toplamasından görüntü

Gesi 

-Atölyede taşları ayırmasından görüntü
-Taşın üzerini çizmesinden görüntü
-Taşın kesilme işleminden görüntü
-Taşların kolyeye dönüşmesinden görüntü

( DENİZLİ ) --Taşı doğal güzelliğine kavuşturuyor DENİZLİ

- Denizli’de doğadaki taşlara merak salan Hazım Bozca, kent genelindeki dağ ve tepeleri gezerek topladığı taşları birbirinden güzel takılara dönüştürüyor. Denizli’de yaşayan 46 yaşındaki Hazım Bozca internet üzerinde doğal taşlardan satışa sunulan kolye ve bileklikleri görmesi üzerine merak saldı. Bir süre konu üzerine araştırma yapan Bozca, daha sonra bu mesleğe başlama kararı aldı. Denizli genelinde dağlarda taş toplayan Bozca, önce türlerini daha sonra bu taşlardan neler yapabileceğini araştırdı. İnsanların umursamadığı taşları kendi atölyesinde işleyen Bozca, önce topladığı taşları türlerine göre ayırıyor. Daha sonra taşların üzerine çizdiği şekillere göre kesiyor ve ardından zımparadan geçiriyor. Atölyede Bozca’nın elinden geçen taşlar, ilk bakışta basit bir taş parçası olarak görünse de uygulanan işlemlerin ardından göz alıcı güzelliklere kavuşuyor. Daha sonra bu taşları kolye ve ya bileklik yaparak satışa sunuyor. Türkiye genelinden taş getirtiyor Denizli’de belirli türde taşların bulunduğunu belirten Hazım Bozca, “Taşları Aydın Çine, Denizli, afyon dağlarından topluyoruz. Bulamadıklarımızı Erzurum, Bursa ve Balıkesir’den getiriyoruz. Genel olarak Denizli ve Aydın Bölgesine kendimiz gidiyoruz. Gidemediğimiz yerlere getirttiriyoruz. Genelde taşları tanıyoruz ama tanımadığımız taşları olduğunda kestikten sonra anlıyoruz. Bu taşları çevre biliyor. Şifa taşı, kolye, takı olarak alanlar var” dedi.
(HD-FP-MB-Y)
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