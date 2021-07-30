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- D-100 Karayolunda işlenen cinayetin 2 zanlısı tutuklandı
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
- D-100 Karayolunda işlenen cinayetin 2 zanlısı tutuklandı

- D-100 Karayolunda işlenen cinayetin 2 zanlısı tutuklandı

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( KOCAELİ ) KOCAELİ

Adli Kontrol Polis Merkezi Akalan Sağlık Ekipleri Cinayet 


- Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobiliyle seyir halinde ilerleyen şahsın başından vurularak öldürülmesi olayı ile ilgili adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Olay, 3 gün gece saatlerinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi D-100 Karayolu Fatih Sultan Mehmet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bekleyen 41 DS 661 plakalı Renault marka otomobildeki şahsın, kanlar içinde hareketsizce yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından otomobilde bulunan Ahmet Seçgin (31) isimli vatandaşın başından silahla vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde olaya karıştığı tespit edilen A.Ç., N.Ç., A.S. ve B.F. isimli 4 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamalarda, Ahmet Seçgin ve zanlılar arasında önceden yaşanan tartışma sebebiyle husumet olduğu öğrenildi. Yakalanan 4 şüpheliden cinayeti işleyen A.Ç. ve cinayeti işlerken yanında bulunan N.Ç. ile birlikte şahıslara yardım ettikleri belirlenen B.F. ile A.S., polis merkezindeki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri süren cinayet zanlılarından A.Ç. ve N.Ç. tutuklanırken diğer iki zanlı A.S. ve B.F. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar. (FK-HFV-
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