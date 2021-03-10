D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli uygulama

-Minibüs

-Ceza kesilmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- D-100 Karayolu Kuzey Yan yolda drone destekli yapılan uygulamada, kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 TL para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bugün, yaptı. Uygulamada, kural ihlali yapan araçlar ve minibüsler tek tek durduruldu. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 21 sürücüye toplam 3 bin 272 TL para cezası kesildi.



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