CW Enerji’den sektöre ‘enerji kitabı’

--Tarık Savran röportaj

--Genel detay

--Kitap Detay



( ANTALYA ) ANTALYA



- CW Enerji, sektöre yeni başlayanlara ışık olacağını belirttiği, 10 bölümden oluşan enerji kitabının basımını gerçekleştirdi. Konu ile ilgili konuşan CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran, “Kitabın ilki çıktı. Bu kitabı kimlere verdiğimizi kayıt altına alacağız. İsteyen herkes kitabı talep edebilir. Kerkük’te petrol rafineri var. Tüm enerji firmaları o rafineri kadar değerli. Günümüzün enerjisi artık petrol değil, güneş” dedi.

CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran, 22 yıldır enerji sektöründe biriktirdiği tecrübeleri, ekip arkadaşları ile birlikte harmanlayarak bir kitap hazırladı. Toplam 10 bölümden oluşan kitapta güneş enerjisinin kullanılabileceği her alan için bilgiler yer alıyor. “Güneş enerjisi nerede aklınıza geliyorsa oralarda kullanılmak üzere bir kitap yazdık” Güneş enerjisinin olduğu her yerde kullanılabilecek bir kitap yazdıklarını belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran, "Bu zamana kadar almış olduğum ve yaşamış olduğum sektördeki olan problemleri ve ilk kurulumda yapılması gereken her şeyi bu kitapta topladım. Elektrikle alakalı herhangi bir problemlerini çözebilecekleri ve başlangıç ışığı tutabilecek formüller kurarak güneş enerjisi ile alakalı sadece yatlarda, teknelerde, villalarda, güneş enerjisi nerede aklınıza geliyorsa oralarda kullanılmak üzere bir kitap yazdık” dedi.

“Hatayı sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz” Kitapta her şeyi ince ayrıntılarına kadar verdiklerini belirten CW Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Savran, “Bu kitabı 2017’de kendi iç şirketimdeki pazarlamacı ve teknik elemanlarımızın eğitimi için bir ön taslağını hazırlamıştım. 7 ay içerisinde de biraz üzerine düşerek teknik verilerinde doğruluğunu tek tek teyit ederek 500 sayfaya yakın bir kitap haline geldi. Kitap, 10 bölümden oluşuyor. Sulama ile ilgili sektörümüzde bir bilgi alınmak isteniyorsa, off grid veya on grid ile alakalı isteniyorsa ilgili sayfayı açıyor, ilgili sayfa açıldığında panelin nasıl seri bağlanacağını, nasıl paralel bağlanacağını, bir batarya ile panelin nasıl bağlanacağını, sistem kitini nasıl kullanacağını dair hepsini bu kitapta topladık. Kabloların rengini kadar göstererek hatayı sıfıra indirmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.

“Günümüzün enerjisi artık petrol değil, güneş” Güneşin, petrol gibi değerli olduğunu belirten Tarık Savran, “ Bu kitabı kimlere verdiğimizi kayıt altına alacağız. İsteyen herkes kitabı talep edebilir. Kerkük’te petrol rafineri var. Tüm enerji firmaları o rafineri kadar değerli. Günümüzün enerjisi artık petrol değil, güneş. Bilgiler çok değerli. Bu bilgileri çocuklarımıza öğretip, ürünleri Türkiye’de üretip diğer dünya ülkelerine inşallah hep beraber satacağız. Türkiye’deki bütün vatandaşlarımıza bu işi öğreteceğiz. Buradan da Balkanlara, Türkmen ülkelerine, Arap yarımadalarına, Afrika yarımadasına, bizim çocuklarımız gidecek bu işi onlara öğretecek” ifadelerini kullandı. (EA-



loading...