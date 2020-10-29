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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyetin 97. yılına özel 97 adet balon gökyüzü ile buluştu

Cumhuriyetin 97. yılına özel 97 adet balon gökyüzü ile buluştu

Konvoydan detay

Cumhuriyet Sosyal Medya Yıldızlı Araç Konvoyu Ay Yıldız 

-balonların dağıtılması ve balonların gökyüzüne bırakılması
-konserden detay

( KARABÜK )- Karabük’te Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yılı coşkuyla kutlandı KARABÜK

- Karabük’te Cumhuriyet Bayramı’nın 97. yılı çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Programda cumhuriyetin 97. yılı sebebiyle 97 adet ay yıldızlı balon gökyüzüne bırakıldı. Türkiye’nin 81 ilinde olduğu gibi Karabük’te de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. yılı korona virüs tedbirleri arasında coşkuyla kutlandı. Karabük Valiliği tarafından düzenlenen program kapsamında Beşbinevler Mahallesi’nde bulunan Çok Amaçlı Spor Salonunun önünden Kent Meydanı’na kadar Türk Bayraklı araç konvoyu yapıldı. Resmi ve kurum araçlarının yanı KARDOOF Kulübü de 4x4 arazi araçları da konvoya ayrı renk kattı. Konvoyun ardından lazerli ışık gösterimi ile devam eden etkinliklerde cumhuriyetin 97. yılına özel 97 adet balon Karabük Valisi Fuat Gürel, il protokolü ve vatandaşlar tarafından gökyüzüne bırakıldı. Korona virüs dolayısı ile kutlamalara katılamayan vatandaşlar için program Karabük Valiliğinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Yerel sanatçıların yer aldığı mini konser ile program sona erdi.
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