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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyetin 97’nci yılını Atatürk posterleriyle süslediği durakta kutladı

Cumhuriyetin 97’nci yılını Atatürk posterleriyle süslediği durakta kutladı

ŞÜKRÜ TERZİ RÖP.

Otobüs Durağı Bild Yaşlı Adam 

-ATATÜRK RESMİ VE TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILAN DURAK
-DETAYLAR

( BOLU -ÖZEL) BOLU

- Bolu’da Şükrü Terzi isimli vatandaş, Cumhuriyetin 97’nci yılını evinin yanındaki Atatürk posterleriyle süslediği otobüs durağında kutladı. Bolu’da, Yukarısoku mahallesinde yaşayan Şükrü Terzi (79) evinin yanına kurulan otobüs durağını halı, kilim, çiçek, Atatürk resimleri, aynalar ve Türk bayraklarıyla donattı. Durağı sahiplenen ve hayatının bir parçası haline getiren yaşlı adam, gün boyu durakta otobüse binecek olan kişilere, otobüsün ezbere bildiği geliş-gidiş saatlerini söyleyerek yardımcı oluyor. Terzi, Cumhuriyetin 97’inci yılını da Atatürk resimleriyle süslediği durakta kutladı. Çevresini Türk bayraklarıyla donattığı durağa sabah saatlerinde gelen Terzi, “Ben Atatürk’ü çok seviyorum. Böyle bir şey yapmak aklıma geldi. Masraflarını da ben karşılıyorum. Kimseden yardım almıyorum. Atatürk gibi kimse gelmedi bir daha. Bu durağa bakımını yapıyorum. Eşyalar unutulduğunda otobüs şoförlerine veriyorum. Buranın adı Aynalı Durak. Atatürk’ün sayesinde burası şenlendi. Allah’a şükür 29 Ekim Cumhuriyet bayramını da gördük. Allah nice bayramları görmek nasip etsin. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun” dedi.

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