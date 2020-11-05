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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyet Sitesi’nde yan yatan bina içinde mahsur kalan ve kurtarılan vatandaşların ses kayıtları ortaya çıktı

Cumhuriyet Sitesi’nde yan yatan bina içinde mahsur kalan ve kurtarılan vatandaşların ses kayıtları ortaya çıktı

Yıkımdan görüntüler

Whatsapp Deprem Nadan Yıkım Çalışmaları Yardım Çağrısı 

-Röportaj görüntüleri
-ses kayıtları

( İZMİR )- Depremde içerde kalanlar kendi aralarında kurdukları iletişim grubundan haberleşti İZMİR

- İzmir’de depremde yan yatan Cumhuriyet Sitesi’nde yaşayan kişilerin panik anları ses kayıtlarına yansıdı. Apartmandaki kişiler o anlarda kendi aralarında kurdukları iletişim grubundan haberleşirken, içerde bulunanlar kapıların sıkışması nedeniyle yardım çağrısı yaptı.Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem en çok Bayraklı ilçesini vurdu. 4 bloktan oluşan ve 3’ü yan yatan Barış Sitesi’nin hemen yanında bulunan Cumhuriyet Sitesi’ndeki iki binada depremde yan yattı.Komşular kendi aralarında kurduğu iletişim grubundan haberleşti, ses kayıtları ortaya çıktıÖte yandan, Cumhuriyet Sitesi’nde yaşayan kişilerin panik anları ses kayıtlarına yansıdı. Apartmanda yaşayan kişiler, o anlarda kendi aralarında kurduğu iletişim grubundan haberleşti. Bazı kişiler bu grup aracılığıyla yardım çağrısı yaptı. Yan yatan binada kapıların sıkışması nedeniyle sıkıntı yaşadılar. Yan yatan Cumhuriyet Sitesi’nde yaşayanlar, kapıların açılmaması nedeniyle içerde kaldı. Bir kişinin, “Kapı sıkıştı bizim ne olur yardım edin bize” dediği ortaya çıktı.Yine o sırada dışarıda bulunan ve saniyeler sonra evine gelen bir kadının, “Komşular bizim evimiz yıkılmış” dediği anlar da ses kayıtlarına yansıdı.“Whatsapp grubuyla içerde kaldıklarını duyduk”Deprem anında şehir dışında olan Aziz Erkul (61), “Biz koronadan dolayı köydeki evde kalıyorduk. Apartmanın whatsapp grubundan deprem olduğunu öğrendik. 23 yıldan beri burada oturuyorduk. İnsanlarla diyaloğumuz çok iyiydi. Whatsapp grubuyla içerde kaldıklarını duyduk. Onları duyunca biz yıkıldık komşularımıza bir şey oldu mu diye” dedi.
Zeliha Erkul da, “O anda evimiz eşyalarımız hiç aklımıza gelmedi. Komşularımıza bir şey oldu diye korktuk” şeklinde konuştu.
Yan yatan Cumhuriyet Sitesi ve Barış Sitesi'ndeki yıkım çalışmaları ise devam ediyor.
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