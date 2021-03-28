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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Cumhuriyet Savcısı Salkım’ın cenazesi köyünde toprağa verildi

- Cumhuriyet Savcısı Salkım’ın cenazesi köyünde toprağa verildi

Tabuttan detaylar

İlk Müdahale Hastane Yaşam Mücadelesi Doğum Günü Cenaze Namazı 

-Cenazenin etrafındakilerden detaylar
-Cenaze namazından detaylar
-Anne Salkım ve Baba Salkım'dan detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Yozgat’ta doğum günü kutlaması esnasında başından vurulan ve 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybeden Sorgun Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım’ın cenazesi köyünde toprağa verildi.
Yozgat’ın Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı 20 Mart 1993 doğumlu yaşındaki Özlem Salkım, 24 Mart’ta doğum günü kutlaması esnasında silahla başından vurularak ağır yaralanmıştı. Sorgun ilçe hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından 28 yaşındaki Savcı Salkım, Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. 3 gün süren yoğun bakım servisinde hayat mücadelesini sürdüren Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Salkım akşam saatlerinde hayatını kaybetmişti. Yozgat’ın Sorgun ilçesi Cumhuriyet Savcısı Salkım’ın cenazesi köyü olan Kızılcahamam ilçesi Bulak’ta toprağa verildi.
Kılınan cenaze namazı esnasında anne Rahime Salkım gözyaşlarına hakim olamadı. Cenazenin ardından defnedilmek üzere mezarlığa götürülen tabuta, ilk omuz veren ise baba Ramazan Salkım oldu. Cenazeye ayrıca Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Delimehmet, Yozgat Başsavcısı Hasan Uçak da katıldı.
(MC-
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