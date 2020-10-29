Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze o günleri anlattı

- Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Fethiye Akgün o günleri anlatırken duygulandı.Osmangazi Belediyesi'nin yayınladığı 29 Ekim filminde Cumhuriyet ile yaşıt Fethiye Teyze, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan zorlukları anlatırken duygulandı, duygulandırdı.Klip sosyal medyada ilgi görürken, önümüzdeki günlerde klibin filme çevrileceği öğrenildi.
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