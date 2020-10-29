Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze o günleri anlattı

Cumhuriyet ile yaşıt olan Fethiye Teyze o günleri anlattı

Klipten görüntü

( BURSA ) BURSA

Sosyal Medya 


- Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde yaşayan 97 yaşındaki Fethiye Akgün o günleri anlatırken duygulandı.Osmangazi Belediyesi'nin yayınladığı 29 Ekim filminde Cumhuriyet ile yaşıt Fethiye Teyze, Cumhuriyetin ilk yıllarında yaşanan zorlukları anlatırken duygulandı, duygulandırdı.Klip sosyal medyada ilgi görürken, önümüzdeki günlerde klibin filme çevrileceği öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı