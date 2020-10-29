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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Cumhuriyet Bayramını böyle kutladılar

Cumhuriyet Bayramını böyle kutladılar

At arabası detay

Sosyal Medya Davul Zurna Nostalji 

-Kortejin ilerlemesi detay

( HATAY )- Cumhuriyet Bayramını at arabası ile kutladılar, nostaljiyi yeniden yaşattılar HATAY

- Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede coşkuyla kutlanırken, Hatay'da alışılmışın dışında bir kutlama örneği geldi. Süslenen at arabası öncülüğünde gerçekleşen 'Bayrak Geçit Töreni' davul zurna eşliğinde ilerledi. Hatay'ın en küçük ilçesi olan Kumlu ilçesinde Kumlu Kaymakamlığı ve Kumlu Belediyesi ogranizasyonunda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması yapıldı. Yapılan kutlamanın devamında gerçekleşen 'Bayrak Geçit Töreni'nde ise süslenen at arabası öncülük etti. Davul zurna eşliğinde dakikalarca süren korteje çok sayıda vatandaş da eşlik ederken, at arabasını görenler telefona sarıldı. İlçe kaymakamlığı ve belediyesinin gerçekleştirdiği nostaljiyi yeniden yaşatan 'Bayrak Geçit Töreni' sosyal medyada da büyük ilgiyle karşılandı.
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