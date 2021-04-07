Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı
Cezaevi önünden görüntü
( ANKARA -GENİŞ GÜNCEL GÖRÜNTÜ)- Darbeye katılmak için Bosna’dan Türkiye’ye gelen eski albay Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi emniyet sorumlusu Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı- Muhafız Alayı davasında TRT’ye baskın yapan ve zorla darbe bildirisini okutan Ümit Gençer ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı- Genelkurmay Karargahına baskın yapan ekibin başında bulunan tabur komutanı Fedakar Akça müebbet hapis cezası aldı
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