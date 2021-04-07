Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 497 sanığın yargılandığı davada karar çıktı

Cezaevi önünden görüntü

( ANKARA -GENİŞ GÜNCEL GÖRÜNTÜ)- Darbeye katılmak için Bosna’dan Türkiye’ye gelen eski albay Tanju Poshor ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi emniyet sorumlusu Osman Koltarla müebbet hapis cezası aldı- Muhafız Alayı davasında TRT’ye baskın yapan ve zorla darbe bildirisini okutan Ümit Gençer ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı- Genelkurmay Karargahına baskın yapan ekibin başında bulunan tabur komutanı Fedakar Akça müebbet hapis cezası aldı

Müebbet Hapis Bild Osho Hapis Cezası Olta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Oltaya 130 kiloluk orkinos takıldıOltaya 130 kiloluk orkinos takıldı
Olta Ve Çapari Sezonu AçıldıOlta Ve Çapari Sezonu Açıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement