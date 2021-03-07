Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” için özel klip

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” için özel klip

Klip

( ANKARA )-Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun:-“Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” ANKARA

Sosyal Medya Şehit İletişim Tarım Darbe Girişimi 


- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü, özel olarak hazırladığı “Kadın Demek” şarkısı ve klibi ile kutladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kadınlar Günü için özel olarak hazırlanan şarkı ve klibi, sosyal medya hesabından “Kadın demek; hayat demek, aşk demek. Kadın demek; emek ve umut demek, onur ve gurur demek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” mesajıyla paylaştı. “Kadın Demek” şarkısı ve klibinde, dünden bugüne kadınların aile ve toplum yaşamındaki yeri ile hayatın her alanına kattığı değere vurgu yapıldı. Kurtuluş Savaşı’nda cepheye mermi taşıyan kadınların görüntüleriyle başlayan klipte, yakınlarını şehit veren, 15 Temmuz darbe girişiminde tanklara meydan okuyan, Diyarbakır’da evlat nöbeti bekleyen ve korona virüsle mücadelede görev alan kadınların görüntülerine yer verildi.
Klipte ayrıca eğitimden sanata, bilimden sağlığa, spordan tarıma, hukuktan savunma ve emniyete kadar birçok alanda toplumun farklı kesimlerinden başarılı kadın portreleri yer aldı. “Hayata anlam veren renkleriz” Sözleri Dr. Hüseyin Balkancı, müziği Yücel Arzen tarafından hazırlanan “Kadın Demek” şarkısının sözleri şöyle: “Olmazsa olmaz biz kadınlarız. Yükümüz dünyanın en ağır yükü. Tarihi yazdık ellerimizle. Toprağı vatan kılan ferman bizleriz. Yarımız aşk bizim, yarımız anne. Ömer’ler Fethi’ler verdik Cennet'e. Canlar Özlem'le koştu göreve. Dertleri onaran derman bizleriz. Hayat Hayat Hayat nedir? Kadın demek! Emek, çile, umut nedir? Kadın demek! Güneş, bahar, şefkat nedir? Elif gibi dimdik başı; eğilmez. Onur demek! Elif gibi dimdik başı; yıkılmaz. Gurur demek! Hayata anlam veren renkleriz. Sevinci parlatır yası gizleriz. Önce vatan deriz, sonra can deriz. Bayrakları ruhuna saran bizleriz. Sanat olur muydu biz olmasaydık? İlhamı coşturan giz olmasaydık. Zamanı durduran göz olmasaydık. Düşleri sevdaya yoran bizleriz.”
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı