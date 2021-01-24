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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: “Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli”

arşiv-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya Terör Saldırısı Cezaevleri Terör Örgütü Teröristler 


- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer verdiği İngilizce paylaşımda, "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli” çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı İngilizce paylaşımında HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı binasına düzenlenen operasyonun görüntülerine yer vererek "Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli” çağrısında bulundu. Söz konusu görüntülerin Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak tanınan PKK ile HDP arasındaki ilişkiye yeni bir kanıt sunduğunu belirten Altun, çocuklar dahil on binlerce canın Suriye ve diğer yerlerdeki kollarıyla birlikte PKK terörünün kurbanı olduğunu ifade etti.
Fahrettin Altun, PKK’nın birçok terör saldırısı gerçekleştirdiğini, çocukları silahlandırdığını ve dünyaya şantaj yapmak için binlerce DEAŞ'lı teröristi cezaevlerinden çıkardığını vurgulayarak, “Bu alçakça saldırıları kınamayı reddeden HDP yetkilileri, intihar bombacıları da dahil olmak üzere teröristleri yüceltiyor ve PKK'lılar gibi hareket ediyor. Bu yüzden Kürt anneler HDP’nin Diyarbakır il binasının önünde protesto yapıyor. Batı, HDP/PKK yalanlarını yaymayı bırakmalı ve gerçeği söylemeli.” ifadelerini kullandı.
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