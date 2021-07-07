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- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’deki Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’deki Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, KKTC’deki Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu

-Oktay’ın açıklaması

Gesi Başkent Hükümet Yol Yapımı 

--Çevre yolundan detay görüntüler

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları çerçevesinde ilk olarak yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara’da temaslarda bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile birlikte KKTC’nin başkenti Lefkoşa’ya gelmişti. KKTC temasları çerçevesinde Oktay, ilk olarak yapımı devam eden Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu’nda incelemelerde bulundu. “Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız” Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 320 kilometrelik yol yapımına işaret ederek, “Türkiye olarak biz bir şeye söz verirsek bunu yaparız. Hükümet olarak KKTC hükümetiyle birlikte çalışarak bu sözümüzü fiilen yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.
''Kısmet olursa bu gördüğünüz yol 20 Temmuz’da açılışa hazır hale gelecek. Lefkoşa’nın da ciddi anlamda trafik yükünü almış olacak” ifadelerini kullanan Oktay, iki günlük çalışma ziyareti için geldiği KKTC’de yapılan işleri bizzat yerinde görmek istediğini belirtti.
Oktay, “İki amaçla ziyaret ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 20 Temmuz’da ziyaretleri olacak. Türkiye olarak Kıbrıs’a verdiğimiz değerin de çok ciddi bir göstergesi. Son bir yıl içerisinde Cumhurbaşkanımızın buraya 2’nci ziyareti olacak. Hem onunla ilgili tüm projelerimizi hazırlıkları yerinde görmek ve aynı zamanda da yürüttüğümüz projeleri bizzat sahada görüp inceleyip. Sürekli uzaktan takip ettiğimiz projeleri sahada da görmek istedik” ifadelerini kullandı.
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