Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle 1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle 1999 yılında sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu cennetten bir bahçeye dönüşecek

Validebağ korusundan detay

Rehabilitasyon Kapalı Alan Harekete Geç Göçmen Kuşlar Göçmen Kuş 

-Tanıtım toplantısı
-Röportaj

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Doğaya saygılı ve korumacı bir belediye olarak Türkiye’de örnek belediyeler arasında gösterilen Üsküdar Belediyesi, 1999 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimiyle sit alanı ilan edilen Validebağ Korusu’nu cennetten bir köşeye dönüştürmek için harekete geçti. Anadolu yakasının en büyük 2’nci yeşil alanı olarak yaşları 15 ile 400 arasında değişen 40'ı aşkın türdeki ağaç ile 100'ü aşkın kuş türüne ev sahipliği yapan koru, Üsküdar Belediyesi’nin girişimiyle İstanbulluların doğayla bütünleşebilecekleri yeni bir alan olarak hizmete sunulacak. Bakımsızlık ve kontrolsüzlükten dolayı ekolojik dengesini yitirmek üzere olan koru, Üsküdar Belediyesi tarafından başlatılacak Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi ile adeta cennetten bir köşeye dönüştürülecek. Doğal taş, ahşap, toprak dışında hiçbir yapı malzemesinin kullanılmayacağı, hiçbir yeni yapının inşa edilmeyeceği ve 7 bin fidanın dikileceği proje ile Validebağ Korusunun adeta küllerinden yeniden doğması bekleniyor. 1 metreküp beton bile kullanılmadan gerçekleştirilecek proje tamamlandığında, İstanbul’a yepyeni ve yemyeşil bir doğal alan daha kazandırılması planlanıyor. Projemizi uzman hocalarla hazırladık Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Projesi’nin tüm detaylarının aktaran Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Korusu projemiz bir bakım ve rehabilitasyon projesidir. Bu proje yıllardır mecliste imar planları daha sonra bu olana uygun projeleri yapılmak suretiyle epeyce zaman harcadığımız, epeyce emek verdiğimiz bir korudur. Bu projeyi hazırlarken İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesiyle ortak hareket ettik. Özellikle ağaçlandırma planı yaparken, korunun neresine hangi tür ağaç dikmek lazım, korunun hangi bölgesini ağaçlandırmak lazım bunu uzman hocalarımızla değerlendirdik. Güzel bir proje hazırladık ve proje kurullardan geçerek kesinleşti.” dedi.
Projede tamamen doğal malzemeler kullanılacak Başkan Türkmen konuşmasının devamında, “Validebağ Korusu'nda 354 bin metre karelik alanda bakım onarım ve rehabilitasyon dönemi başlıyor. Koruyu öncelikle temizleyeceğiz, mevcut yürüyüş yollarını doğal topraklarla yenileyeceğiz. Bu yürüyüş yollarının kenarlarına belirli aralıklarla aydınlatma direkleri dikeceğiz. İnsanlar sabahları ve akşamları yürüyüş yapabilsinler diye. Korunun ortasından akan yağmur suları ile atık suların birleştiği atık suları koruda toprağın altına alarak çalışmalarını tamamlayacağız. Yağmur suyu ile atık sular ayrıştırılarak tertemiz bir dere haline getireceğiz. Korunun rehabilite edilmesiyle göçmen kuşlar tekrar göç yollarında bu koruyu kullanacaklar. Projede 1 metre kare kapalı alan olmayacak. 1 metre küp beton kullanılmayacak. Projede tamamen doğal taşlar topraklar ve ahşaplar kullanılacak. Projemiz ise 2022 yılının baharına tamamlanmış olacak.” diye konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Sığırcık Kuşlarının DansıSığırcık Kuşlarının Dansı
Şanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldıŞanlıurfa'da bulunan çöl varanı doğaya bırakıldı
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement