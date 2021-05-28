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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık icazet törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık icazet törenine katıldı

Törenden görüntü

( İSTANBUL - 1) İSTANBUL

Sofya Öğrenciler 


- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ‘nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı.
İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi "hafızlık icazet töreni" düzenlendi.
Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.

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