Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafızlık icazet törenine katıldı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ‘nde düzenlenen hafızlık icazet törenine katıldı. İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi "hafızlık icazet töreni" düzenlendi. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş katıldı.
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